El gran momento de Lizy Tagliani: se reconcilió con Leo Alturria y celebró 200 programas de El precio justo

Son días cargados de emoción para el corazón de Lizy Tagliani, que vive esta semana como una montaña rusa. A la alegría de presentar el domingo a Leo Alturria como su novio en el living de Susana Giménez, le siguió la angustia: la catarata de comentarios maliciosos que recibió el joven, a quien tildaron de "buscafama" y criticaron por su pasado mediático. Esta situación llevó a la conductora a ponerle un freno a la relación a dos días de oficializarla.

"No puedo soportar las cosas feas que dicen", explicó la actriz en diálogo con Cortá por Lozano. "Pienso en su familia, en su equipo de rugby, en su trabajo. Siento que en vez de hacerle bien, le hago mal. Él me dice que no se preocupa por el qué dirán, pero a mí me duele", agregó.

Por la tarde, Alturria habló en Intrusos y, felizmente, a horas del anuncio de la ruptura, llegó la reconciliación. Los dos se mostraron juntos y enamorados en la gala por el éxito de Cabaret, la obra que protagonizan Florencia Peña y Mike Amigorena.

Pero las emociones siguen a flor de piel para Lizy, ya que además la artista hizo su entrada al programa celebración de las 200 emisiones de El precio justo de la mano del joven rugbier, demostrando que los dos están decididos a avanzar en la relación más allá de lo que opinen los demás.

Feliz por festejar junto a su querido equipo de trabajo, la conductora contó ante las cámaras cómo vivieron estos días y dejó en claro lo que todos querían escuchar: que decidieron darse una nueva oportunidad para amar.

¡Todo para celebrar!