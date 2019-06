A la hora de publicar tweets, a Dalma Maradona no le tiemblan los dedos. Indignada, la actriz salió al cruce de la tapa del diario Crónica, que publicó en su portada la versión de que Diego Maradona (58) tendría Mal de Alzheimer.

“¡No me extraña absolutamente nada de CRÓNICA cuando hace muchos años puso una placa negra con la fecha de nacimiento de mi papá y mi abuela tuvo que ver eso en la tele! ¡Pero van a seguir mintiendo porque no hay consecuencias!”, escribió la hija del astro.

“¿Qué le pasa a Diego?”, reza el título. En el desarrollo de la noticia, el periódico se explayó: “Hay preocupación en su entorno familiar por el deterioro en la salud del astro. Se habla de problemas neurológicos y principio de Alzheimer. Una de sus hermanas quiere que sea internado lo antes posible. Total hermetismo en el círculo íntimo”.

Por la mañana, el abogado del Diez, Matías Morla, también salió a desmentir la información. “Lo tomo como una ridiculez. Con los periodistas soy muy respetuoso y nunca hablo de ellos. El periodista no va a inventar eso, alguien se lo dijo, y se lo dijo por error. Espero que me den el derecho a réplica, que me llamen para poder dar la explicación”, dijo ante los medios.