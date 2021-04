Fuerte respuesta de Germán Martitegui a un seguidor que se quejó por los precios de su restaurante: "Andá a uno que puedas pagar"

Las nuevas restricciones que buscan aplacar el avance del coronavirus en la Argentina preocupan a diversos sectores. Entre ellos, al gastronómico. Por eso, Germán Martitegui les pidió a sus seguidores que salgan a cenar más temprano a los restaurantes y que no dejen de consumir afuera por el condicionamiento horario.

"Salí a comer más temprano, 19:30, 20 horas. ¡Tus restaurantes favoritos te necesitan! Y es una sana costumbre. #gastronomiaenrojo”, expresó el chef, dueño de Tegui, a través de su cuenta de Twitter.

Picante, un usuario replicó su comentario y aprovechó para quejarse de los precios de sus platos: “Y... ¡pagar ocho lucas un plato tuyo no es sano!”.

Lejos de dejar pasar la crítica, Germán contestó sin filtro. “Mi restaurante no está abierto. No hice el pedido por mí. No lo necesito. Pero andá temprano a uno que puedas pagar, muchos trabajos dependen de eso”, sentenció el jurado de MasterChef Celebrity 2 (Telefe), sin vueltas.