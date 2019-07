La foto buena onda de Luis Ventura con Lanata tras reconciliarse en Hora 25: "Una charla gratificante"

El martes por la tarde, una vez concluido el eclipse solar, se produjo otro llamativo fenómeno televisivo: el encuentro cara a cara de Luis Ventura (63) y Jorge Lanata (58). Después de un álgido enfrentamiento mediático, con abogados en el medio y “casi a trompadas”, Ventura y Lanata sellaron la reconciliación en Hora 25, el programa que Jorge conduce en la medianoche de TN.

Algunas horas antes de que la entrevista saliera al aire, Ventura resumió sus sensaciones en Instagram: “Jorge Lanata me invitó a su programa en TN, y yo fui... Resultó una charla gratificante de periodismo y de la vida”. El comentario buena onda acompañó una foto de los dos popes del periodismo sonrientes, relajados y sin cuentas pendientes.

A lo largo del reportaje no se tocó el asunto que los colocó en veredas opuestas. Sin embargo, Luis Ventura reveló en Involucrados la trastienda de cómo fue que hizo las pases con Jorge Lanata: “Me da la impresión de que (la pelea) fue por una confusión de él y mía. Cuando se le entregó el Martín Fierro de Oro (en mayo de 2016, por PPT) me fui a sofocar un incendio que se estaba dando detrás del escenario, y en la carrera me encontré con alguien sentado que me extendió la mano, y cuando le voy a dar mi mano a esa persona vi que era Lanata. Ahí agradeció haber sido distinguido con el premio y me pareció una actitud noble y la devolví de la misma manera”.

En ese momento, el panelista Diego Estévez le preguntó si habló con Jorge de su conflicto, y Luis Ventura eludió definiciones: “Estuvimos peleados casi a trompadas. Yo soy un tipo que resuelvo las cosas en el momento, quede bien o mal. (…) Pasa que yo me metí con el caso Fariña cuando estaba en Intrusos y yo desconocía el tema de Fariña con relación a Lázaro Báez. Yo había coucheado a Fariña a pedido de Fabián Rossi, el exmarido de Iliana Calabró, y Jorge Lanata en ese momento dijo que yo cobraba de Fariña, cosa que nunca pasó”.

¡Suscribite al newsletter de Ciudad! Y recibí las últimas noticias del espectáculo en tu mail.

¡Click Aquí!