Escandalosa renuncia al aire de Tito Speranza en su programa radial: "No mientas, decí las cosas como son"

Tito Speranza protagonizó una escandalosa renuncia el último sabádo en el programa Mirada transmitido por Radio Continental y, luego de despedirse de su público, cruzó a sus compañeros.

“Les voy a robar solo 5 minutos, me vine a despedir, hoy es mi último día en el programa. Tomé la decisión después de que se hayan tomado decisiones en las que no estoy incluido, no se me dijeron y no pensaron si yo iba a aceptar o no”, expresó.

Luego, el entrenador personal continuó: “Yo decidí no venir más al programa, agradezco a Gabriel que es el que paga el espacio en la radio y a la gente, hoy vine porque me quería despedir”.

"No estoy de acuerdo con cosas que pasaron en el programa así que doy un paso al costado". G-plus

“En mi vida personal y profesional siempre entro en cualquier lugar con un delantal blanco sin manchas y me voy hoy de la misma manera. No estoy de acuerdo con cosas que pasaron así que doy un paso al costado”, sentenció Tito en la emisión radial.

EL MOMENTO EN QUE TITO SPERANZA PROTAGONIZÓ UN FUERTE CRUCE CON SUS COMPAÑEROS DE RADIO

Luego de que Tito Speranza se despidiera en pleno vivo radial, uno de sus compañeros de Radio Continental tomó la palabra: “Creo que él hace una interpretación particular de la situación”.

“A nadie en ningún momento se le dijo que no seguiría en el programa. Pero como él tenía poco espacio…”, dijo el conductor, quien fue interrumpido por Tito antes de que cortaran la transmisión: “No mientas, decí las cosas como son, si tenés huevo decilo”.