Edith Hermida criticó con todo a Martín Salwe tras su fugaz renuncia a El Hotel de los Famosos

Martín Salwe renunció a El Hotel de los Famosos pero rápidamente se arrepintió. Esta actitud no le gustó a Edith Hermida, que lo criticó con todo en Bendita.

La conductora dejó bien el claro que no está de acuerdo con cómo el notero se maneja dentro de la casa. Y deslizó que sería falso.

"¿Qué va a pasar con La Familia en el Hotel? ¿Se destruirá este grupo? ¡Porque quedó Salwe, que él es una mentira!", exclamó Edith, sin filtro.

FUERTES DECLARACIONES DE EDITH HERMIDA CONTRA MARTÍN SALWE

Además, la conductora fulminó a participante por amagar con renunciar al reality.

"Que dice ‘ay, me voy, me voy’... ¡Y al final no se fue! ¡Se quedó ahí porque lo único que le importa es figurar en el reality", dijo, enojada.

"¡Para mí sería una gran desilusión que gane él!". G-plus

Y se despidió remarcando que no le gustaría que fuera el ganador.

"¡Para mí sería una gran desilusión que gane él!", sentenció.