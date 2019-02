El descargo de Yanina Latorre tras la muerte de Natacha Jaitt: "Ojalá encuentre la paz que tanto buscó"

La trágica muerte de Natacha Jaitt (41), madre de una mujer de 20 años y de un chico de 12 años, puso en el foco de forma involuntaria a Yanina Latorre (49). Así es que luego de que la hostigaran en las redes sociales, y hasta le adjudicaran un falso tweet en donde se habría reído del fallecimiento de Natacha, Yanina hizo un descargo en Los Ángeles de la Mañana.

"Yo sé que todo el mundo está esperando a que hable, porque esto genera un morbo tremendo. Quiero decir que no hablé, no porque no pueda hacerlo ni opinar, porque tengo una opinión formada y criterio. No lo hago por una cuestión de respeto, creo que es una tragedia espantosa", arrancó. Tras una pausa, la panelista agregó: “Estamos ante la tragedia de una mujer joven que creo que no fue feliz y ojalá encuentre la paz que tanto buscó”.

“La gente busca algo que no existe. Hace 48 horas me está atacando todo el mundo. Yo no hice nada, no le deseé nada malo y me reservo la opinión porque todo lo que diga va a ser distorsionado”, explicó Yanina Latorre.