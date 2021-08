Dalma Maradona salió al cruce de Leo Sbaraglia por la serie de Diego: "Que me deje de nombrar"

Dalma Maradona escuchó las declaraciones de Leonardo Sbaraglia, quien interpreta a Guillermo Coppola en la serie que cuenta la vida de Diego Maradona, en las que expresó su fastidio por los retrasos en el estreno. Y remarcó que le molestaron los dichos del actor.

"¿Podemos llamar a Sbaraglia? Le preguntaron por qué no se estaba rodando la serie de mi papá y no me preguntes cómo pero dijo que la culpa es de mi mamá, de Gianinna y mía", expresó, tajante, en Un día perfecto sobre las quejas del artista que forma parte de Sueño Bendito.

Aunque aclaró que no tiene ganas de discutir con el actor, le hizo un contundente pedido. "Yo no me quiero pelear con nadie, pero que me deje de nombrar", cerró, sin vueltas.

¿Qué había dicho Leo que tanto le molestó a Dalma? "No termino de entender bien cuáles son las causas por las que este año no rodamos y, dicen, recién vamos a hacerlo el año que viene. Entiendo que muchas de las causas tuvieron que ver con discusiones con Claudia, tal vez la muerte de Diego afectó cómo es la nueva repartija en torno a los derechos", se había quejado en diálogo con Mientras tanto.