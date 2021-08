Contundente mensaje de Mar Tarrés tras haber quedado eliminada de La Academia: "No perdí, gané un lugar en la TV"

Si bien Mar Tarrés dejó todo en la pista de La Academia de ShowMatch (eltrece), su performance no logró convencer al jurado. La modelo no pudo contra Mario Guerci y Sole Bayona, y quedó eliminada del programa.

Antes de cerrar esta paradigmática etapa en su carrera, hizo un fuerte descargo en Instagram. Junto a una foto que la muestra feliz con su equipo, aclaró que aunque se fue no se siente una perdedora. Al contrario, haber logrado formar parte del ciclo para ella es un triunfo.

"No perdí, gané un lugar en la TV, un lugar que comúnmente no se lo dan a las personas gordas. Por eso, me voy feliz porque aprendí, bailé, canté, conocí gente hermosa y tuve la posibilidad de conocer el mundo de la TV", escribió.

Minutos después de haber quedado eliminada del certamen, la modelo también se mostró agradecida pero remarcó que no fue fácil haberse bancado las críticas. "Gracias, fue muy lindo estar acá. Fue una oportunidad increíble. No es fácil estar acá: mucha gente te critica y te juzga", sentenció.

