Cinthia Fernández denunciará penalmente a Matías Defederico: "Tengo testigos de todo"

A pocos días de que Cinthia Fernández se abra a contar sobre cómo la violencia marcó su relación con Matías Defederico, en Los Ángeles de la mañana contó que decidirá llevar a la Justicia a su expareja por violencia de género.

“Tenía dudas porque me dijeron primero que no se podía y después por mis hijas. Me dio mucha bronca que la semana pasada se dudara de mí, y sobre todo en redes sociales y él. Sus hermanas dijeron que me estaba burlando de las mujeres que sufrieron violencia de género, eso me enervó, me puso muy, muy loca”, aseguró.

“Hablé con una abogada, me dijo que eso no se podía, que ese hecho se tenía que denunciar afuera. El viernes llamé a Burlando y me dijo ‘Si, se puede denunciar’. Cuando uno sufre violencia no es de ese momento, es de antes. Esto se pone como prueba”, explicó, mientras Ángel de Brito contaba que será Fernando Burlando quien lleve su causa.

“De todo tengo testigos. De lo que pasó en Ecuador tengo testigos, porque había una niñera. La niñera era la hermana de la niñera que estaba en la semana, yo buscaba una persona para los fines de semana porque ella laburaba de lunes a lunes y tenía un nene muy chiquito. Entonces cada 15 días tenía dos días para ver a su nene y me ofreció a su hermana. El día que pasó todo fue el primer día de la hermana”, concluyó Cinthia Fernández sobre la denuncia que le hará a Matías Defederico.