Cande Tinelli defendió con todo a Marcelo tras su renuncia a San Lorenzo: "No merecés la agresividad"

A poquito de haber regresado de México con su familia tras haber visitado a Micaela, Cande Tinelli defendió públicamente a su papá, Marcelo Tinelli, tras su renuncia a San Lorenzo.

El conductor dio un paso al costado de la presidencia del club azul grana tras casi una década. Y su hija, además de apoyarlo en su decisión, dejó bien en claro que el conductor no se merece la "agresividad" que estaría recibiendo.

Además, remarcó que tanto ella como sus hermanos saben que Marcelo habría dejado todo por su club, del que es súper fanático desde hace muchísimo años.

"Solo los que te conocemos de verdad, en la intimidad, sabemos muy bien todo lo que hacés e hiciste por San Lorenzo" G-plus

LA CONTUNDENTE DEFENSA DE CANDELARIA TINELLI A SU PAPÁ

"Solo los que te conocemos de verdad, en la intimidad, sabemos muy bien todo lo que hacés e hiciste por San Lorenzo. Lo más fuerte es que lo hiciste por tu abuelo, tu familia, el amor REAL que sentís por el club", expresó Cande a través de sus stories de Instagram junto a una foto de su papá luciendo la camiseta azul grana.

Y aclaró: "Digan todo lo que quieran. Los que amamos y conocemos a mi viejo sabemos la realidad. Sus críticas son ruidos pasajeros. Mi viejo lo dejó TODO. Ni se lo imaginan, le sacó mucho tiempo de su vida".

También dijo que está de acuerdo con su renuncia.

"No voy a mentir, pero estoy contenta y me emociona que puedas tomar esta decisión. Se lo que te costó. No merecés la agresividad gratuita y ajena". G-plus

"No voy a mentir, pero estoy contenta y me emociona que puedas tomar esta decisión. Se lo que te costó. No merecés la agresividad gratuita y ajena", sumó.

Y se despidió deseándole lo mejor.

"Merecés disfrutar y ser feliz. Dejarás siempre tu huella en este mundo. Admiración total. Te amo, pa. A ser feliz", cerró.