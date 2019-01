Brad Pitt y Charlize Theron, ¿protagonistas de un sorpresivo romance?

Son dos de los actores más famosos (y bellos) de Hollywood, el destino los unió en un comercial y hoy todo Hollywood habla de su supuesto romance. Nos referimos a Brad Pitt (55) y Charlize Theron (43), quienes según ha trascendido estarían saliendo hace un mes.

Los actores filmaron a mediados del año pasado un comercial para una reconocida marca de relojes y el flechazo habría sido inmediato.

Según la prensa norteamericana, Brad -a quien no se lo conoció nueva pareja tras su comentada separación de Angelina Jolie- y Charlize habrían compartido una salida tras la grabación de la publicidad. Pero, llamativamente, la segunda cita se habría dado gracias a la intervención de un inesperado celestino: Sean Penn, ex de Theron y amigo de Brad. De ahí en más, la relación habría crecido hasta volverse inseparables. Eso sí, aún no hay imágenes que confirmen el rumor de romance.

¿Será cierto?