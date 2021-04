La angustia de Ángela Leiva por su papá: está en coma farmacológico por covid tras recuperarse del cáncer

Después de haber vencido un cáncer, el papá de Ángela Leiva se contagió de coronavirus y tuvo que ser internado. Preocupada y angustiada, la cantante se refirió al durísimo momento familiar que está atravesando.

"Ahora también la está peleando. Yo esto no lo conté. Mi papá cuando le dan la noticia de que venció el cáncer, le diagnostican covid", reveló Ángela en Lo de Mariana remarcando que su papá le está dando batalla.

"Hoy lo tenemos ahí internado, entubado y en coma farmacológico. Está luchando", sumó al describir el delicado estado de salud de su querido Eduardo, que dos días después de su diagnóstico tuvo que ser internado porque su cuadro empeoró.

"Lo conté como un ejemplo de vida porque no es fácil luchar contra un cáncer. Mi mamá falleció de cáncer. Sé lo que es y me gusta contar las cosas lindas también que me pasan. Y, acto seguido, me pasa esto con mi viejo; fue un baldazo de agua fría", cerró, muy angustiada.

¡Mucha fuerza!