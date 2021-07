Alejandro Iglesias, exparticipante de Gran Hermano, habló de su difícil situación económica: "No llego ni a principio de mes"

Tras su paso por Gran Hermano 2011, Alejandro Iglesias se alejó de los medios y comenzó a militar por los derechos de la comunidad LGBTIQ+. Actualmente, trabaja en un área en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Sin embargo, está atravesando una difícil situación económica y por eso también hace todas las "changas" que puede para ganar dinero extra.

"Siempre trato de no ser negativo pero no llego ni a principio de mes. Salí varias veces a hacer changas, repartos. Tengo un autito y entonces hice repartos, viajecitos particulares, pero ahora lo dejé porque la calle te vuelve loco, es terrible", contó en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live.

En la misma línea, contó por qué las personas trans que trabajan para el Estado suelen tener sueldos muy bajos. "La verdad que no se llega, nos cansamos de pelear. Las personas trans que somos estatales tenemos sueldos muy bajos porque no tenemos formación académica. En mi oficina somos veinte personas, todos con título, y están ganando el doble que yo... Y es un área de Diversidad Sexual", sumó.

Antes de despedirse, contó que el dinero extra que gana con su trabajo informal de cadete le permite comer a diario. Y a pesar de su delicada situación, cerró mostrándose esperanzado.

"Eso es para el día a día. Lo hago para comer hoy y mañana haré otra cosa. Y así, el sueldo siempre es para pagar los impuestos y no llegás... Lo económico está jodido, no te deja de dar nervios y ataques de hígado cuando no llegás ni a fin de mes pero tenés que respirar hondo y decir 'por lo menos estamos vivos'", concluyó.