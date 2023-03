A 50 años de El lado oscuro de la luna, el disco de Pink Floyd que hizo historia.

Pink Floyd fue una de las bandas más exitosas y aclamadas en la historia de la música. El 1 de marzo se cumplieron 50 años de El lado oscuro de la luna, uno de los discos más influyentes del grupo británico.

Foto: Twitter

A 50 AÑOS DE EL LADO OSCURO DE LA LUNA, DISCO HISTÓRICO DE PINK FLOYD

Un 1 de marzo de 1973 la banda británica Pink Floyd formada por Roger Waters, David Gilmour, Nick Mason y Richard Wright, publicaba su octavo disco The Dark Side of the Moon (El lado oscuro de la luna). Rápidamente se convirtió en uno de los discos más influyentes de la historia de la música.

El exitoso disco tuvo varios hits que actualmente resuenan en varias plataformas digitales tales como Money, Time, The Great Gig in the Sky, Us and Them y Brain Demage. Además, vendieron aproximadamente 45 millones de copias en todo el mundo.

Este álbum de Pink Floyd vendió más de 15 millones de copias en Estados Unidos desde su lanzamiento el 1 de marzo de 1973 y más de 45 millones de unidades en todo el mundo. También pasaron unas 937 semanas en el Billboard 200.

A pesar de su éxito comercial, el disco fue un logro artístico ya que marcó la transición de Pink Floyd de una banda de rock progresivo no muy conocido a ser principalmente amado por universitarios y amantes del rock.

Otro dato de color es que fue el primer álbum de Pink Floyd en presentar a Roger Waters como su único letrista. El artista contribuyó con las letras de los álbumes de la banda desde 1968. Pero aquí, el bajista hizo historia.

De hecho, el álbum se iba a llamar Eclipse, pero cuando la banda Medicine Head lanzó un disco con el mismo nombre, la idea fue declinada. Gilmour había expresado que “estábamos molestos porque ya habíamos pensado en el título antes de que saliera el álbum de Medicine Head”.

EL DÍA QUE LOS FANS ASISTIERON A UN CONCIERTO PARA ESCUCHAR EL ÁLBUM DE PINK FLOYD

Los fanáticos de Pink Floyd fueron invitados a escuchar el famoso disco en un concierto más de un año antes de que el álbum fuera publicado. En un show solo para fans en el Brighton Dome el 20 de enero de 1972, la banda interpretó la totalidad de las canciones del álbum.

Nick Mason comentaba que “creo que todos sabíamos que 'The Dark Side of the Moon' era un muy buen disco cuando lo terminamos. Sin dudas, una obra completa mucho mejor que cualquier cosa que hubiéramos hecho antes pero que, por descontado, no ofrecía ningún indicio de potencial comercial, de modo que yo me quedé tan sorprendido como todo el mundo cuando sencillamente empezó a tener tanto éxito”.

"Creo que todos sabíamos que 'The Dark Side of the Moon' era un muy buen disco cuando lo terminamos. Sin dudas, una obra completa mucho mejor que cualquier cosa que hubiéramos hecho antes" G-plus

50 AÑOS DESPUÉS, ROGER WATERS QUIERE REGRABAR EL DISCO

Ante sorpresa de miles de fanáticos alrededor del mundo, Roger Waters anunció que acaba de grabar una nueva versión de The Dark Side of the Moon y que planea publicarla en mayo.

Más sobre este tema Pink Floyd lanza un nuevo tema tras 28 años para apoyar a Ucrania: cómo escucharlo

En una entrevista brindada a The Daily Telegraph, Waters manifestó que “es porque no fue suficiente la gente que reconoció sobre qué se trataba, qué estaba diciendo en ese momento”.

“Deshagámonos de toda esta porquería de 'nosotros'. Por supuesto que éramos una banda, éramos cuatro y todos contribuímos, pero es mi proyecto y yo lo escribí”, sentenció Roger.

Además, la banda autorizó la puesta en venta de una caja que contiene una edición remasterizada de la obra, además de una publicación en vinilo del concierto en Wembley en 1974 y un libro de fotos.