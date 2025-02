En las últimas horas, Universal+ dio a conocer el listado con las nuevas series y temporadas que se suman a este servicio de suscripción, entre ellas La Ley y el orden: UVE, el especial de los 50 años de Saturday night live, y The Rookie, entre otras.

La Ley y el Orden: Unidad De Víctimas Especiales (Temporada 26) Disponible a partir del 5 de marzo

En marzo se estrena por Universal+ “Cornered” (“Acorralado”), el octavo episodio de La Ley y el Orden: Unidad de Victimas Especiales dirigido por el aclamado realizador argentino ganador del Oscar, Juan José Campanella (El secreto de sus ojos, El hijo de la novia).

Para la temporada 26 del policial creado por el Universo Wolf y protagonizado por la ganadora del Emmy Mariska Hargitay, Campanella celebra sus 25 años como parte del equipo de la longeva serie dirigiendo cuatro episodios, entre ellos, el segundo de la flamante temporada, titulado “Excavation” (“Excavación”), que ya se encuentra disponible on-demand.

Ladies & gentlemen… 50 years of SNL Music disponible a partir del 7 de marzo

El nuevo documental celebra las historias no contadas detrás de las actuaciones musicales, sketches y cameos de los últimos 50 años de Saturday Night Live.

El especial de tres horas también cuenta con entrevistas con músicos, integrantes del elenco, escritores y productores.

Entre los artistas, veremos a Bad Bunny, Elvis Costello, Miley Cyrus, Billie Eilish y Finneas, Dave Grohl, Debbie Harry, Mick Jagger, Dua Lipa, Paul Simon, Chris Stapleton, Justin Timberlake, y Jack White, entre muchos otros.

SNL llegó a su temporada 50 (Foto: Gentileza de Universal)

El documental es producido por Lorne Michaels, Ahmir “Questlove” Thompson, Zarah Zohlman, Erin David, Dave Sirulnick, Jon Kamen, Meredith Bennett, Alexander H. Browne, Shawn Gee y Tariq Trotter.

Durante 50 temporadas, Saturday Night Live ha sido el principal lugar para presentaciones musicales en vivo televisadas, al mismo tiempo que continuamente supera los límites para reimaginar la relación entre la música y la comedia.

“Ladies & Gentlemen … 50 Years of SNL Music” tendrá historias no contadas detrás de las presentaciones musicales, sketches y cameos que definieron la cultura, fueron innovadores y marcaron noticias de los últimos 50 años.

El evento de transmisión especial de tres horas mostrará entrevistas con artistas musicales, elenco, escritores, productores y más que han sido parte del legado de “SNL”.

SNL 50: beyond saturday night | Disponible a partir del 7 de marzo

El segundo nuevo documental de Saturday Night Live de cuatro episodios, también estrena el 7 de marzo, conmemora el 50 aniversario de una manera muy especial. Cada capítulo destacará un elemento diferente del programa, incluida una muestra del proceso de castings, con imágenes de audición nunca antes vistas y relatos de primera mano de algunos de los nombres más emblemáticos del SNL, junto con una mirada al proceso de escritura, desde el guión hasta la pantalla.

Para este documental, Juaquin Cambron se desempeña como showrunner y productor ejecutivo junto con Neville y Caitrin Rogers.

Con más de 60 colaboradores, incluidos exalumnos de SNL, y cubriendo décadas de la historia de SNL, SNL50: Beyond Saturday Night ofrece una mirada detrás de escena a algunos de los sellos más emblemáticos de la institución de la comedia nocturna estadounidense.

Producido ejecutivamente por Morgan Neville, ganador del premio Emmy®, cada episodio revela nuevos conocimientos sobre la rica historia del programa, descorriendo el telón de todo, desde la sala de guionistas hasta el famoso proceso de audición.

The rookie (séptima temporada) | Disponible a partir del 12 de marzo

La serie ganadora de dos premios Emmy® está de regreso con su anticipada séptima temporada. Protagonizada por el carismático Nathan Fillon (Castle, Firefly, The Big Bang Theory), como John Nolan, un policía que descubre su vocación en su vida adulta y se perfecciona con la ayuda de un gran equipo de trabajo.

The Rookie (Foto: Gentileza de Universal)

En esta nueva entrega, veremos complicaciones en el matrimonio de John y Bailey (Jenna Dewan). La pareja quiere tener un hijo, pero al mismo tiempo es consciente de que sus tareas diarias son muy complejas.

Por otro lado, el actor Ivan Hernandez (The Good Wife, …And Just Like That) se suma al cast en el rol del Detective Graham. “Él será un obstáculo para Wesley (Shawn Ashmore), pero lo abordamos de un modo divertido”, adelantó Hawley respecto a este nuevo personaje que sacudirá el avispero.

Blue bloods (temporada 14, últimos 8 episodios) | Disponible a partir del 19 de marzo

Uno de los policiales más longevos de la TV se despide de la pantalla con los últimos 8 episodios de su temporada 14. Protagonizado por el multipremiado actor Tom Selleck (Friends, Magnum P.I), quien se vio profundamente afectado por el final de la ficción. “Hice una familia en el set y voy a extrañar mucho”, aseguró.

Blue Bloods (Foto: Gentileza de Universal)

Para bajar el telón a lo grande, la serie recibe nuevamente a personajes que fueron clave en sus temporadas previas, como la Detective Jackie Curatola (interpretada por Jennifer Esposito) y a la inolvidable villana, Grace Edwards, personificada por Lori Loughlin.

The traitors (tercera temporada) | Disponible a partir del 27 de marzo para binge-watch

Este mes llega a Universal+ la tercera temporada de The Traitors, el reality ganador de tres premios Emmy®, entre ellos, al Mejor Reality de Competencia y al Mejor Anfitrión para el divertido “villano” Alan Cumming (GoldenEye, The Good Wife, The Good Fight).

The Traitors (Foto: Gentileza de Universal)

En este regreso del reality, 23 participantes lucharán por un jugoso premio monetario a lo largo de 12 sorprendentes episodios, entre ellos, el ex esposo de Britney Spears, Sam Asghari, Chrishell Stause (Selling Sunset), Wells Adams (Bachelor in Paradise), Dorinda Medley (The Real Housewives of New York City), Bob the Drag Queen (RuPaul’s Drag Race), entre otros.

