La 97ª edición de los Premios Oscar está cada vez más cerca, y la Academia de Cine de Hollywood ha revelado a los nominados de este año, que recibirán sus galadones el 2 de marzo desde las 21, hora de Argentina.

Como es habitual, los galardones de 2025 se están preparando para premiar a lo mejor del cine del 2024, incluyendo una variedad de películas, actores, directores y más.

Además, los Oscar continúan con la emoción tras la temporada de premios iniciada con los Golden Globes, y muchos esperan ver quiénes se llevarán las estatuillas más codiciadas de la industria cinematográfica.

Premios Oscar (Foto: REUTERS/Mike Blake)

EL LISTADO DE TODOS LOS NOMINADOS A LOS PREMIOS OSCAR 2025

Mejor Película

Anora

El brutalista (The Brutalist)

Un completo desconocido (A Complete Unknown)

Cónclave

Duna: parte dos

Emilia Pérez

Aún estoy aquí (I’m Still Here)

Nickel Boys

La sustancia (The Substance)

Wicked

FILE PHOTO: Adrien Brody, ganador a Mejor Actor por "The Brutalist" en los Golden Globe Awards 2025. REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo Por: REUTERS

Mejor Dirección

Sean Baker (Anora)

Brady Corbet (El brutalista/The Brutalist)

James Mangold (Un completo desconocido / A Complete Unknown)

Jacques Audiard (Emilia Pérez)

Coralie Fargeat (La sustancia/ The Substance)

Mejor Actor Principal

Adrien Brody (El brutalista/The Brutalist)

Timothée Chalamet (Un completo desconocido / A Complete Unknown)

Colman Domingo (La vida de Sing Sing)

Sebastian Stan (El aprendiz/ The Apprentice)

Ralph Fiennes (Cónclave)

Mejor Actriz Principal

Cynthia Erivo (Wicked)

Karla Sofía Gascón (Emilia Pérez)

Mikey Madison (Anora)

Demi Moore (La sustancia/ The Substance)

Fernya Torres (Aún estoy aquí/ I’m Still Here)

Mejor Actor de Reparto

Yura Borisov (Anora)

Kieran Culkin (Un dolor real / A real pain)

Edward Norton (Un completo desconocido / A Complete Unknown)

Guy Pearce (El brutalista/The Brutalist)

Jeremy Strong (El aprendiz/ The Apprentice)

Mejor Actriz de Reparto

Monica Barbaro (Un completo desconocido / A Complete Unknown)

Ariana Grye (Wicked)

Felicity Jones (El brutalista/The Brutalist)

Isabella Rossellini (Cónclave)

Zoe Saldaña (Emilia Pérez)

Mejor Película Internacional

Aún estoy aquí (I’m Still Here / Brasil)

La chica de la aguja (The Girl With the Needle / Dinamarca)

Emilia Pérez (Francia)

La semilla de la higuera sagrada (The Seed of the Sacred Fig / Alemania)

Flow, un mundo que salvar (Letonia)

Mejor cortometraje

A Lien (Sam Cutler-Kreutz y David Cutler-Kreutz)

Anuja (Adam J. Graves y Suchitra Mattai)

I’m Not a Robot (Victoria Warmerdam y Trent)

The Last Ranger (Cindy Lee y Darwin Shaw)

The Man Who Could Not Remain Silent (Nebojša Slijepčević y Danijel Pek)

Mejor documental

Black Box Diaries (Shiori Ito, Eric Nyari y Hanna Aqvilin)

No Other Ly (Basel Adra, Rachel Szor, Hamdan Ballal y Yuval Abraham)

Porcelain War (Brendan Bellomo, Slava Leontyev, Aniela Sidorska y Paula DuPre’ Pesmen)

Soundtrack to a Coup d’Etat (Johan Grimonprez, Daan Milius y Rémi Grellety)

Sugarcane (Nominees to be determined)

Coralie Fargeat, directora de ''The Substance'' en el America Theater de Los Angeles, California, U.S., en 2024. REUTERS/Aude Guerrucci Por: REUTERS

Mejor corto documental

Death by Numbers (Kim A. Snyder y Janique L. Robillard)

I Am Ready, Warden (Smriti Mundhra y Maya Gnyp)

Incident (Bill Morrison y Jamie Kalven)

Instruments of a Beating Heart (Ema Ryan Yamazaki y Eric Nyari)

The Only Girl in the Orchestra (Molly O’Brien y Lisa Remington)

Mejor guion adaptado

Un completo desconocido / A Complete Unknown (James Mangold y Jay Cocks)

Conclave (Peter Straughan)

Emilia Pérez (Jacques Audiard con Thomas Bidegain, Léa Mysius y Nicolas Livecchi)

Nickel Boys (RaMell Ross y Joslyn Barnes)

Sing Sing (by Clint Bentley, Greg Kwedar; historia de Clint Bentley, Greg Kwedar, Clarence Maclin, John “Divine G” Whitfield)

Mejor guion original

Anora (Sean Baker)

El brutalista / The Brutalist (Brady Corbet, Mona Fastvold)

Un dolor real / A Real Pain (Jesse Eisenberg)

September 5 (Moritz Binder, Tim Fehlbaum; Co-Written by Alex David)

La sustancia / The Substance (Coralie Fargeat)

Mejor Película Animada

Flow, un mundo que salvar

Intensamente 2

Memorias de un caracol

Wallace y Gromit: la venganza se sirve con plumas

Robot salvaje

Mejor corto animado

Beautiful Men (Nicolas Keppens y Brecht Van Elslye)

In the Shadow of the Cypress (Shirin Sohani y Hossein Molayemi)

Magic Cyies (Daisuke Nishio y Takashi Washio)

Wyer to Wonder (Nina Gantz y Stienette Bosklopper)

Yuck! (Loïc Espuche y Juliette Marquet)

Mejor Dirección de Fotografía

El brutalista / The Brutalist (Lol Crawley)

Duna: parte dos / Dune: Part Two (Greig Fraser)

Emilia Pérez (Paul Guilhaume)

María (Ed Lachman)

Nosferatu (Jarin Blaschke)

Mejor vestuario

Un completo desconocido / A Complete Unknown (Arianne Phillips)

Conclave (Lisy Christl)

Gradiador II / Gladiator II (Janty Yates y Dave Crossman)

Nosferatu (Linda Muir)

Wicked (Paul Tazewell)

Mejores Efectos Visuales

Alien: Romulus (Eric Barba, Nelson Sepulveda-Fauser, Daniel Macarin y Shane Mahan)

Better Man (Luke Millar, David Clayton, Keith Herft y Peter Stubbs)

Duna: parte dos (Paul Lambert, Stephen James, Rhys Salcombe y Gerd Nefzer)

El planeta de los simios: Nuevo reino / Kingdom of the Planet of the Apes (Erik Winquist, Stephen Unterfranz, Paul Story y Rodney Burke)

Wicked (Pablo Helman, Jonathan Fawkner, David Shirk y Paul Corbould)

Mejor Edición

Anora (Sean Baker)

El brutalista / The Brutalist (David Jancso)

Cónclave (Nick Emerson)

Emilia Pérez (Juliette Welfling)

Wicked (Myron Kerstein)

Mejor Diseño de Producción

El brutalista / The Brutalist (Judy Becker y Patricia Cuccia)

Cónclave (Suzie Davies y Cynthia Sleiter)

Duna: parte dos (Patrice Vermette y Decoration: Shane Vieau)

Nosferatu (Craig Lathrop y Beatrice Brentnerová))

Wicked (Nathan Crowley y Lee Syales)

Mejor Maquillaje y Peinado

Un hombre diferente / A Different Man (Mike Marino, David Presto y Crystal Jurado)

Emilia Pérez (Julia Floch Carbonel, Emmanuel Janvier y Jean-Christophe Spadaccini)

Nosferatu (David White, Traci Loader y Suzanne Stokes-Munton)

La sustancia (Pierre-Olivier Persin, Stéphanie Guillon y Marilyne Scarselli)

Wicked (Frances Hannon, Laura Blount y Sarah Nuth)

Mejor Bya Sonora Original

El brutalista / The Brutalist (Daniel Blumberg)

Cónclave (Volker Bertelmann)

Emilia Pérez (Clément Ducol y Camille)

Wicked (John Powell y Stephen Schwartz)

Robot salvaje / The Wild Robot (Kris Bowers)

Mejor Canción Original

El Mal de Emilia Pérez (Clément Ducol y Camille; letra de Clément Ducol, Camille y Jacques Audiard)

The Journey de Seis Triple Ocho /The Six Triple Eight (Diane Warren)

Like a Bird de Sing Sing (Abraham Alexyer y Adrian Quesada)

Mi Camino de Emilia Pérez (Camille y Clément Ducol)

Never Too Late de Elton John: Never Too Late (Elton John, Bryi Carlile, Yrew Watt y Bernie Taupin)

Mejor Sonido

Un completo desconocido / A Complete Unknown (Tod A. Maitly, Donald Sylvester, Ted Caplan, Paul Massey y David Giammarco)

Duna: parte dos (Gareth John, Richard King, Ron Bartlett y Doug Hemphill)

Emilia Pérez (Erwan Kerzanet, Aymeric Devoldère, Maxence Dussère, Cyril Holtz y Niels Barletta)

Wicked (Simon Hayes, Nancy Nugent Title, Jack Dolman, Yy Nelson y John Marquis)

Robot salvaje / The Wild Robot (Ryy Thom, Brian Chumney, Gary A. Rizzo y Leff Lefferts)

Leé más:

Premios Oscar 2025 en VIVO: cuándo y cómo ver la ceremonia por TV y streaming

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.