Desde que se anunció la segunda temporada del live action de One Piece en Netflix, los fanáticos han estado ansiosos por conocer el aspecto final de Tony Tony Chopper. Este entrañable reno antropomorfo es un personaje icónico del anime y manga, y su adaptación a una serie de imagen real plantea muchos interrogantes.

Chopper, conocido por su diseño único en el anime y manga, representa un gran desafío para los creadores de la serie. ¿Cómo encajará en el enfoque realista de One Piece? En las últimas horas, Netflix mostró un pequeño adelanto para calmar la curiosidad del público. Aunque aún no hemos visto su rostro completo, un plano de Chopper de espaldas ha generado aún más expectativas.

¿Quién es Tony Tony Chopper y cómo se verá en el Live Action de One Piece?

Tony Tony Chopper, o Chopper a secas, es un reno de nariz azul que la tripulación de los Sombreros de Paja encuentran en la Isla de Drum. Tras una serie de eventos desafortunados, la tripulación llega a una isla de invierno luego de que uno de ellos contrajera una grave enfermedad, ahí empiezan una travesía para encontrar a la famosa Doctora Kureha (interpretada por Katey Segal). En su estadía en la isla se encuentran con Chopper, el discípulo de la doctora, y aprenden de su trágico pasado.

Netflix dio un primer vistazo a Tony Tony Chopper en el Live Action de One Piece

Netflix reveló una imagen donde Chopper aparece de espaldas, dejando a los fans intrigados por su apariencia definitiva. Aún no se ha mostrado su diseño completo, lo que continúa alimentando la especulación en torno a su personaje.

Eiichiro Oda, el creador del manga de One Piece, confirmó que la segunda temporada abarcará varios arcos, incluyendo Loguetown, Montaña Invertida (Cabos Gemelos), Whiskey Peak, Little Garden e Isla de Drum. Chopper debuta en la Isla de Drum, lo que significa que no aparecerá en la mayoría de los episodios de la temporada.