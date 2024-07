La franquicia de The Terminator (1984) es una de las más inestables en lo referente a la consistencia de su línea temporal y es que, tras la salida de James Cameron después de Terminator 2 Judgement day (1991) se sucedieron varias producciones erráticas.

Por eso ni Terminator 3: rise of the machines (2003), Terminator salvation (2009), Terminator Genisys (2015), Terminator: dark fate (2019) ni la serie Terminator: The Sarah Connor Chronicles (2008-2009) lograron conformar a los fans de las dos primeras entregas, aunque Netflix tiene un plan de contingencia.

Fotograma de Terminator Zero (Foto: Netflix)

La plataforma de streaming estrenó recientemente el tráiler de Terminator Zero, una serie animada que llegará a las pantallas en un día icónico para la franquicia: el 29 de agosto, conocido en todas las versiones como el Día del juicio final, gracias al estudio de animación Production IG, los mismos de Ghost in the Shell.

DE QUÉ TRATA TERMINATOR ZERO, LA SERIE ANIMADA QUE ESTRENARÁ NETFLIX A FINES DE AGOSTO

Terminator Zero, que fue anunciada en 2021, fue concebida por Mattson Tomlin y se anuncia como una producción respetuosa de la línea temporal, pero incorporará personajes totalmente originales y estará lejos de tomar la manoseada historia de Sarah y John Connor.

En las imágenes se puede ver a la protagonista Eiko (voz de Sonoya Mizuno), una integrante de la resistencia que es enviada al pasado para evitar que un terminator, al que le presta su voz Timothy Olyphant asesine a un científico que está creando una inteligencia artificial que podría rivalizar con Skynet.

Fotograma de Terminator Zero (Foto: Netflix)

La serie alterna entre 2022 en plena guerra entre los hombres y las máquinas, y el recordado 1997 de Terminator 2 cuando la computadora Skynet adquiere conciencia de sí misma y le determina que la humanidad debe ser exterminada.

