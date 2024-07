En la última semana Marvel Studios regresó a la San Diego Comic-Con, convención que no visitaba desde hacía cuatro años, para presentar ante los fans sus nuevos proyectos, entre ellos el cuarto intento de los Fantastic Four de captar la atención del público.

Claro que en esta ocasión el presidente del estudio, Kevin Feige decidió apostar todo a esta reaparición del conocido cuarteto de superhéroes y por eso contrató a Pedro Pascal, Vanessa Kirby Ebon Moss-Bachrach y Joseph Quinn para los roles principales.

En esta línea, el elenco está encabezado por Pascal, quien agregará a Reed Richards, el hombre elástico, a su amplia galería de personajes de series como The Mandalorian, The last of us, Game of Thrones y películas como Gladiator 2 o Wonder Woman 1984.

QUÉ LE PASÓ A PEDRO PASCAL EN LA PRESENTACIÓN DE FANTASTIC FOUR: FIRST STEPS

Pero en la presentación de la película, a Pedro lo asaltó su ansiedad, y a la vista de que no lo iba a poder solucionar con respiración, optó por otro tipo de solución: tener contacto físico con alguien cercano, en este caso su compañera Vanessa Kriby que lo ayudó sin reparos.

Fantastic Four: first steps se comenzará a filmar esta misma semana con miras a su estreno el 25 de julio de 2025, es decir dentro de un año, bajo la dirección de Matt Shakman (Wandavision) y presentará la llegada de Galactus a la Tierra, interpretado por Ralph Ineson.

La película, que iniciará la Fase 6, estará ambientada en la década de 1960, época original del comic, en una Tierra paralela que probablemente colisione con la 616, la de la mayoría de las películas del MCU, en Avengers: Secreet Wars (2026).

