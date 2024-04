La familia Ingalls (Little house in the prairie) cumplió 50 años y los sobrevivientes del elenco de la serie, que se emite diariamente por Ciudad Magazine a las 9 y a las 16, se reunieron el 22, 23 y 24 de marzo para celebrar en la ciudad californiana de Simi Valley.

Entre los asistentes al evento se destacaron Jonathan Gilbert (Willie Oleson) y Alison Arngrim (Nellie Oleson), hermanos en la ficción.

Melissa Gilbert (Laura Ingalls) y Jonathan Gilbert son hermanos en la vida real, aunque no comparten la sangre. Ambos fueron adoptados por el actor Paul Gilbert y su esposa, Barbara Crane.

Los inolvidables Willie y Nellie de La Familia Ingalls. Foto: NBC

ASÍ ESTÁN HOY LOS HERMANOS OLESEN DE LA FAMILIA INGALLS

Los hermanos Oleson de La familia Ingalls en la actualidad

ASÍ FUE EL FESTEJO DE LOS 50 AÑOS DE LA FAMILIA INGALLS

La muñeca de Nellie Oleson y un encantador Set Mercantile Play de Oleson, entre otros, fueron algunos de los premios que se llevaron los miles de participantes en el festejo por los 50 años de La familia Ingalls.

La muñeca de Nellie Oleson

De esta manera, la ciudad californiana de Simi Valley, cerca de Los Angeles, se convirtió en el epicentro de un festejo para los seguidores de esta producción, que tuvieron la oportunidad de conocer Big Sky Ranch, el lugar donde se filmó la serie originalmente.

Los festejos por los 50 años de La familia Ingalls en marzo de 2024.

Los asistentes al evento pudieron disfrutar de un recorrido exclusivo donde vieron cómo era el pueblito de Walnut Grove en el que vivían los Ingalls y sus vecinos, todo ello amenizado por comida, música y entretenimiento al estilo de la década de 1870 como el clásico pastel de cerezas y los pepinos en vinagre.