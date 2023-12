El reconocido actor y comediante estadounidense Eddie Murphy protagoniza la nueva comedia “La calle de la Navidad”, con la que tras una extensa trayectoria de décadas con títulos destacados como “Un detective suelto en Hollywood” y “El profesor chiflado” hace su primera película del ya clásico género de fiestas de fin de año.

“Escuché a alguien decir que “De mendigo a millonario” (recordado el largometraje de John Landis de 1983) era una película navideña, y “Un príncipe en Nueva York” (1988) tiene lugar alrededor de la época navideña, pero no eran filmes con temas navideños, sino que ocurrían alrededor de esa época. Entonces sí, esta es mi primera película navideña-navideña”, repasó Murphy en charla con Télam sobre esta nueva propuesta dirigida por Reginald Hudlin, ya disponible en la plataforma Prime Video.

“Era algo que nunca había hecho. Cuando me dijeron de hacer una película navideña pensé que después de 40 años haciendo cine, es genial lanzarte a algo que no has hecho antes”, sumó el intérprete, ya de 62 años, consultado sobre lo que lo motivó a participar.

Para Murphy esta película llega en un momento de resurgimiento en su carrera. Tras sus inicios como figura disruptiva en el stand up neoyorquino, la revitalización que supuso su presencia para el programa de sketches “Saturday Night Live” y numerosas películas emblemáticas en los 80 como la mencionada “Un detective suelto en Hollywood” o “48 Hrs.” (1982), eligió más adelante hacer una andanada de películas para la familia que abultaron sus bolsillos pero lo hundieron en términos de prestigio.

Con la excepción de su nominación al Oscar a Mejor actor de reparto en 2007 por “Dreamgirls”, pasó mucho tiempo en el que lo más interesante que hizo fue prestar su voz para el personaje de Burro en la saga de “Shrek”. En los últimos años, un papel biográfico como el personaje del título en “Dolemite es mi nombre” (2019), por el que ganó el Globo de Oro, la secuela de “Un príncipe en Nueva York” y la venidera cuarta parte de “Un detective suelto””, relanzaron su nombre.

“La calle de la Navidad” es una comedia de aventuras inspirada en las experiencias reales de la guionista Kelly Younger en la verdadera Candy Cane Lane de El Segundo, en California. En un barrio de esa localidad, tanto en la vida real como en la película, los vecinos llevan adelante una competencia anual para ver qué casa tiene la mejor decoración navideña.

Aunque el rubro de las cintas para las fiestas de fin de año tiene exponentes de estilos y temas tan diversos como “Qué bello es vivir” (1946), “Mi pobre angelito” (1990) y hasta “Duro de matar” (1988), los elementos mágicos y lo desopilante suelen ser sus principales características.

En esa tradición se inscribe “La calle de la Navidad”, en la que Chris (Eddie Murphy) se toma demasiado en serio la disputa y está desesperado por ganarle a algunos de sus petulantes vecinos. En busca de los adornos que puedan inclinar la balanza a su favor para ganar el premio en efectivo que ayude a su familia, que no sabe que él acaba de ser despedido, hace un trato involuntario con una traviesa duende llamada Pepper (Jillian Bell).