La producción detrás de “Alien”, serie creada por el reconocido guionista y realizador estadounidense Noah Hawley, que servirá como precuela de la clásica película de ciencia ficción y terror “Alien, el octavo pasajero”, confirmó hoy la incorporación de David Rysdahl al elenco del proyecto desarrollado por la cadena FX, que comenzó sus rodajes en julio último.

Con su participación en la tira, Rysdahl, que viene de trabajar en la cinta de Christopher Nolan “Oppenheimer” y en la última entrega de “Black Mirror”, sumará una nueva colaboración con Noah Hawley tras su paso por la quinta temporada de “Fargo”, la multipremiada propuesta de antología criminal inspirada en la famosa cinta de los hermanos Coen que tuvo su estreno la semana pasada.

Según informó el sitio especializado Deadline, y si bien no trascendieron detalles sobre el papel que asumirá, el intérprete estadounidense se suma de esta manera a un elenco que ya tenía fichados al reconocido Timothy Olyphant junto a Sydney Chandler (“No te preocupes, cariño”), Alex Lawther (“The End of the F***ing World”), Samuel Blenkin (“Black Mirror”), Essie Davis (“The Babadook”), Adarsh Gourav (“Tigre blanco”) y Kit Young (“Sombra y hueso”).

“Alien” estará situada en un período de tiempo previo a la trama original conocida en el filme dirigido por Ridley Scott en 1979 y protagonizado por Sigourney Weaver como la teniente Ripley, y será la primera en la franquicia en estar ambientada en la Tierra, aproximadamente 70 años en nuestro futuro.

En ese sentido, en julio de 2021 Hawley adelantó en diálogo con la revista Vanity Fair que la serie estará centrada en explorar “qué sucede cuando no se puede controlar” la multiplicación de los monstruos extraterrestres en este planeta desde una mirada social y humana.

“Las historias de aliens siempre están atrapadas, en una prisión o en una nave espacial, y me pareció que sería interesante abrirla un poco para que los desafíos y la apuesta sean más inmediatas”, explicó el realizador en ese momento.

“De alguna manera, esta es una historia sobre la desigualdad, sobre qué es lo que pasaría si la inequidad con la que lidiamos no está resuelta. Si como sociedad no podemos apoyarnos mutuamente y distribuir la riqueza, ¿qué nos va a suceder?”, agregó Hawley en relación a la perspectiva que le imprimirá a la tira.

Los rodajes del proyecto comenzaron en Tailandia en julio de este año, cuatro días después del inicio de la larga huelga del Sindicato de Actores de Estados Unidos, por lo que durante el mes siguiente continuaron en esa locación y sólo trabajando con las y los intérpretes afiliados a la organización gremial británica Equity; y esperan ponerse en marcha nuevamente en Bangkok en enero que viene.