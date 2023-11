El reconocido actor estadounidense Jon Hamm encarna a un sheriff machista en una cruzada personal de revancha contra una mujer en la quinta entrega de “Fargo”, la serie antológica criminal con toques de humor negro inspirada por la recordada película de los hermanos Coen que llega hoy a las 21, con capítulo doble, a la señal satelital OnDirecTV y la plataforma DGO.

“Si lo expandís a la cultura actual, creo que está reflejado en muchos hombres blancos heterosexuales que están teniendo algunos problemas con su lugar en la cultura en este momento y cómo está cambiando esa sensación de control y poder tradicionalmente definida”, planteó Hamm en charla con Télam y otros medios internacionales, en referencia a su personaje en la serie, Roy Tillman, así como a otras masculinidades que le tocaron en el pasado, como el icónico Don Draper de “Mad Men”.

Es que la trama de esta quinta parte en el mundo televisivo de “Fargo” sostiene y amplía muchas de las señas que la convirtieron en una de las favoritas de la crítica, como el retrato sobre el lado oscuro de las personas, la ambición, la violencia y el azar como hilo conductor, pero también es probablemente la más anclada en los debates del presente.

Ambientada en 2019 en Minnesota y Dakota del Norte, en EEUU, la trama sigue a Dorothy “Dot” Lyon (Juno Temple), una solo aparentemente típica y frágil ama de casa que por una serie de eventos inesperados se mete en problemas con las autoridades, lo que la sumerge nuevamente en una vida que creía haber dejado atrás.

El sheriff Tillman la ha estado buscando durante mucho tiempo y le encarga a su leal pero algo torpe hijo Gator (Joe Keery) que instrumente los medios para atrapar a Dot. El joven Gator recluta a un sombrío hombre llamado Ole Munch (Sam Spruell), pero Dot está más preparada de lo que creían y las cosas no salen como pensaban.

Entonces, la ama de casa se convierte pronto en el misterio a desentrañar para otros integrantes de la trama: desde su amoroso e inocente esposo Wayne (David Rysdahl), pasando por su implacable madre Lorraine (Jennifer Jason Leigh), la directora ejecutiva de la agencia de cobro de deudas más grande del país; hasta los infaltables policías pueblerinos de toda historia de “Fargo”, la policía de Minnesota Indira Olmstead (Richa Moorjani) y el ayudante de Dakota del Norte, Witt Farr (Lamorne Morris).

“Yo, como la mayoría de la gente cuando estrenó la serie, pensé ‘esta es una idea terrible, no sé por qué querrías meterte con una película tan maravillosa’, y luego vi la primera temporada y quedé impresionado”, reconoció Hamm sobre su confeso fanatismo por la serie creada por Noah Hawley: “Su forma de trabajar y su creatividad, lo que ha podido hacer con este programa, es impresionante y me alegró que me pidieran ser parte de él”, añadió sobre la que considera “otro eslabón de la cadena” de “Fargo”.