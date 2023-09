Desde su estreno en Netflix, la película ¡No estás invitada a mi bat mitzvá!, con Adam Sandler, se mantiene en los primeros puestos de las más vistas en la plataforma. Con dirección de Sammi Cohen, cuenta con la actuación de las hijas del popular comediante.

DE QUÉ TRATA ¡NO ESTÁS INVITADA A MI BAT MITZVÁ! EN NETFLIX

Las mejores amigas de toda la vida Stacy (Sunny Sandler) y Lydia (Samantha Lorraine) han soñado durante mucho tiempo con bat mitzvahs épicos, pero cuando el chico popular Andy Goldfarb (Dylan Hoffman) y el drama de la escuela hebrea se interponen entre ellos, sus planes perfectos se tuercen cómicamente.

QUIÉNES SON LAS HIJAS DE ADAM SANDLER EN LA PELÍCULA DE NETFLIX

Sunny Sandler interpreta a Stacy Friedman, una niña de 13 años que tiene grandes planes para su bat mitzvá, pero las cosas no salen como lo tenía pensado.

Desde niña, Sunny ha aparecido en varias películas de su papá como Jack and Jill y That’s My Boy.

Sadie Sandler interpreta a Ronnie Friedman, la hermana mayor de Stacy. Ella es comprensiva, aunque sufrida, y siempre está lista para atacar.

QUIÉN ES JACKIE, LA ESPOSA DE ADAM SANDLER, EN LA PELÍCULA DE NETFLIX

Jackie Sandler (Little Nicky, Kevin Can Wait, 50 First Dates) interpreta a Gabi Rodríguez Katz.

TRÁILER OFICIAL DE ¡NO ESTÁS INVITADA A MI BAT MITZVÁ! EN NETFLIX