La representación de personajes LGBT en las películas de Estados Unidos se redujo el último año

La representación de la comunidad LGBT en la industria cinematográfica de EE.UU. bajó en 2021, de acuerdo a un informe publicado este jueves por la Alianza de Gays y Lesbianas contra la Difamación (GLAAD, en inglés).

El informe anual, llamado Índice de Responsabilidad de los Estudios, analizó la cantidad y diversidad de personajes de la comunidad LGBT en las películas estrenadas por los principales estudios del país: Lionsgate, Paramount Pictures, Sony Pictures, United Artists Releasing, Universal Pictures, The Walt Disney Studios y Warner Bros.

De los 77 filmes analizados en 2021, solo 16 tenían personajes LGTB (un 20,8 %), entre ellos "Our Ladies", "Licorice Pizza", "Dear Evan Hansen", "In the Heights", "Eternals" y "West Side Story". Esto supone una reducción del 1,9 % de la representación respecto al año anterior.

En 2020, año marcado por la pandemia de la covid-19 y una bajada de la producción, se estrenaron 44 películas, de las cuales 10 tenían personajes LGBT, es decir un 22,7 %.

El estudio también reveló que en las películas de 2021 hubo 28 personajes de la comunidad LGBT, de los cuales la gran mayoría, 19, eran hombres, mientras que 9 eran mujeres.

Esto generó un aumento en la representación de personajes gay en un 9 % en relación con el año pasado, pero un descenso del 50 % en la inclusión de lesbianas en la pantalla y tan solo dos películas retrataron a personas bisexuales.