Premios Emmy 2022: estos son los ganadores de los galardones de la TV

Mejor actor de reparto en miniserie o película para televisión : Murray Bartlett (The White Lotus)

Mejor actriz de reparto en serie cómica: Sheryl Lee Ralph (Abbott Elementary)

Mejor actor de reparto en serie cómica: Brett Goldstein (Ted Lasso)

Mejor programa de variedades con sketches: Saturday Night Live (NBC)

Mejor programa de variedades: Last Week Tonight With John Oliver

Mejor actriz de reparto en miniserie o película para televisión: Jennifer Coolidge (The White Lotus)

Mejor actriz principal en miniserie o película para televisión: Amanda Seyfried (The Dropout)

Mejor programa de competencia/telerrealidad: Lizzo's Watch Out for the Big Grrrls

Mejor dirección de miniserie o película para televisión: Mike White (The White Lotus)

Mejor guion de miniserie o película para televisión: Mike White (The White Lotus) Mejor guion de programa especial de variedades: Jerrod Carmichael (Jerrod Carmichael: Rothaniel) Mejor guion de serie cómica: Quinta Brunson (Abbott Elementary) Mejor dirección de serie dramática: Hwang Dong-hyuk ("El juego del calamar", Squid Game)

Fotos: Gentileza E! Entertainment/ @EONLINELATINO