La película de Black Panther no cede: domina las taquillas de cine con cifras impresionantes

Tras recaudar 180 millones de dólares en su primer fin de semana, la secuela de "Black Panther'' disminuyó su recaudación en un 63%. Lleva una recaudación global de 546 millones y se espera que ello aumente en el fin de semana feriado por el Día de Acción de Gracias.

"She Said'', sobre las acusaciones de abuso sexual contra Harvey Weinstein, no tuvo muy buen desempeño: apenas recaudó 2,3 millones de dólares al proyectarse en 2.022 cines.

Este fin de semana se estrenó "The Menu'', en que Ralph Fiennes hace el papel de un chef. Recaudó 9 millones de dólares al proyectarse en 3.100 cines.

La sorpresa este fin de semana fue un serie de streaming sobre la vida de Jesucristo. Los primeros dos episodios de la tercera temporada de "The Chosen'' recaudaron 8,2 millones de dólares en 2.009 cines.