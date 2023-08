Lizzo, la voz de "Pink" en "Barbie", fue demandada por acoso y maltrato: la denuncia de tres bailarinas

Tres bailarinas que integraban el espectáculo de la cantante y rapera estadounidense Lizzo , la demandaron hoy en el Tribunal Superior de Los Ángeles donde aseguraron que fueron acosadas sexualmente, discriminadas por su color de piel y soportaron un "ambiente de trabajo hostil".

Las bailarinas Arianna Davis, Crystal Williams y Noelle Rodríguez, presentaron pruebas de la mala relación que tuvieron con Lizzo y su productora Big Grrrl Big Touring, Inc. y Shirlene Quigley, capitana del equipo de baile, y denunciaron que fueron obligadas a asistir y también participar en diversos espectáculos sexuales mientras se encontraban de gira con la cantante que interpreta el tema "Pink" en "Barbie".

"Las demandantes también sufrieron angustia emocional grave, ansiedad, dolor y sufrimiento, lesiones físicas, enfermedad física, gastos médicos, gastos médicos futuros, honorarios de abogados y otros daños que se determinarán en el juicio de acuerdo con prueba", se lee en la demanda presentada por quienes patrocinan legalmente a las bailarinas.

Además acusaron a la intérprete de los éxitos "2 Be Loved (Am I Ready)", "About Damn Time" y "Truth Hurts" de señalar de "holgazanes, poco profesionales y personas con malas intenciones únicamente a bailarines afroamericanos", unas críticas que nunca fueron dirigidas a miembros caucásicos del elenco.

Uno de los detalles más llamativos de la demanda alega que las bailarinas fueron presionadas a tocar a bailarines desnudos durante un espectáculo sexual en vivo en el Barrio Rojo de Ámsterdam.

Hasta el momento el equipo legal de la vocalista, de 35 años, no respondió públicamente a las acusaciones, aseguró una publicación del portal especializado Variety.