Escándalo: Matt Damon y Ben Affleck demandan a Donald Trump

Donald Trump por el uso de un audio extraído de la película "Air: La historia detrás del logo" en uno de los videos de la campaña electoral. Los estudios Artists Equity, fundados por los actores Matt Damon Ben Affleck demandan apor el uso de un audio extraído de la película "Air: La historia detrás del logo" en uno de los videos de la campaña electoral.

El video de casi dos minutos y medio incluye un monólogo tomado de la película sobre el origen de una línea de calzado deportivo para básquet, a medida que avanzan imágenes de la vida del expresidente de los Estados Unidos.

"No sabíamos, no permitimos y no respaldamos ni aprobamos que la campaña de Trump utilice audio de nuestra película para publicidad política u otro uso", dijeron desde la productora, de acuerdo a lo informado por la agencia de noticias Ansa.