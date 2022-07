Elizabeth Olsen, molesta con Disney: no vio Dr. Strange porque le enviaron un link muy "particular"

todavía no vio su propia actuación en la cinta de Marvel-Disney porque el link de visionado que le enviaron tenía una marca de agua para controlar su difusión, dio a conocer la propia intérprete. La coprotagonista de "Doctor Strange en el multiverso de la locura", Elizabeth Olsen porque el link de visionado que le enviaron, dio a conocer la propia intérprete.

"Soy una de esas personas a las que les gusta descubrir cómo mejorar su propio trabajo. Pero estaba resfriada cuando tuvimos el estreno. Entonces, les pedí (a los productores) que me enviaran una copia para poder verlo, y (el link) tenía mi nombre y el tiempo en que lo estaba viendo, y no quería verlo así", se sinceró Olsen en el ciclo televisivo The Tonight Show, según publicó Variety.

Las compañías de cine suelen enviar links de visionado con marcas de agua, que muchas veces llevan el nombre de la persona que lo va a ver, para evitar, así, las ventas o la difusión de un material. O, en caso de que esa copia se difunda, dejar en evidencia a quién lo hizo.

Cuando a Olsen, el conductor Jimmy Fallon le explicó esto, la actriz contestó: "¿Cómo haces eso? ¿A quién se lo envías? ¿Cómo lo grabas en una computadora?".

De todas formas, la cinta protagonizada por Benedict Cumberbatch se encuentra en Dinsey+, por lo que Olsen podría acudir a la plataforma para poder analizar su labor; excepto que no tuviera el abono.