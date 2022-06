"Cadáver Exquisito", la película con Sofía Gala "que se hizo de milagro" y se vende en Europa

"Honestamente, hicimos milagros. Hay que rescatar el riesgo y el compromiso de Pensilvania, la productora. Yo me presenté al Ópera Prima del Incaa y lo gané. Me puse contenta, pero cuando entendí con cuánta plata tenía que hacer la película, quise devolver el premio porque nos íbamos a comprometer financieramente", reconoció Vasallo a Télam.

La película nace del riñón más íntimo de la realizadora de los documentales "Línea 137" y "La cárcel del fin del mundo", con base en la relación con su madre.

Sin embargo, en el guion está muy bien escondido para retratar la mímesis de una mujer (Gala) con respecto a su pareja (Blanca Nieves Villalba), quien se encuentra en estado vegetativo por seguir adelante una investigación científica.

"Yo creo que una de las relaciones más complejas del mundo son las de madre e hija. Mi madre es una persona muy compleja y al empezar a perderla, me fui a su departamento y descubrí a una madre que no conocía. Ahí está la génesis. Después, lo que tiene la ficción es que lo podés llevar para el lado que quieras. Por más íntima que sea la relación con tu hijo o pareja hay algo que no conocés y está bueno. Pero cuando ya accedés a cosas como el diario íntimo o las redes sociales ves cosas que no querías ver y empezás a construir a una persona que no conocías realmente.", comenta.

A su vez, sobre la concreción del proyecto, explicó: "Desde Pensilvania me dijeron que no íbamos a tener que reescribir el guion y estoy agradecida porque pudimos hacer la película. Es un milagro que estemos estrenando. Tuvimos suerte por haberla vendido al exterior primero a través de un agente inglés. Gracias a eso pudimos estrenar acá y recuperar las deudas".