Argentina, 1985: las postales del equipo ganador en los Golden Globes 2023

Fue una fiesta: llegando a la medianoche del martes 10 de enero, la entrega de los Golden Globes se tiñó de azul y blanco. Una vez más, y a menos de un mes de haber obtenido la copa del Mundial de Fútbol, nuestro país fue reconocido con un premio, ahora en la industria cinematográfica.

Argentina, 1985, la película dirigida por Santiago Mitre y protagonizada por Ricardo Darín y Peter Lanzani, que aborda el tema de los los Juicios a las Juntas militares, fue reconocida como Mejor Película de lengua no inglesa.

El largometraje resultó ser el único de la región latinoamericana que logró meterse en la terna final de la competencia, haciéndole frente a RRR (India), All Quiet on the Western Front (Alemania), Close (Bélgica) y Decision to Leave (Corea del Sur).

Además de este prestigioso premio a nivel mundial, Argentina, 1985 obtuvo recientemente tres estatuillas Coral por actuación masculina (Ricardo Darín), dirección artística (Micaela Saiegh).

También fue reconocida con mejor guión (Mariano Llinás y Santiago Mitre), en la gala de clausura del 43° Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana.

Por otro lado, el director del filme, Santiago Mitre, también resultó ganador del Premio Signis gracias a “su certera aproximación al pasado desde una mirada profunda”, según lo comunicado por la Asociación Católica Mundial de la Comunicación que entrega este galardón.