Animales Fantásticos 3 y un mal debut en cines: fue el peor estreno de la saga

aunque la cifra de 43 millones de dólares que logró recaudar la convierte en el peor estreno de esta saga y resulta escasa ante los 200 millones desembolsados para su producción. "Animales fantásticos: Los secretos de Dumbledore" lideró la taquilla en su primer fin de semana,y resulta escasa ante los 200 millones desembolsados para su producción.

Según destaca el sitio especializado Box Office Mojo, si bien la cifras del fin de semana convierten a esta nueva entrega en uno de los mejores estrenos del año, se ubican muy por debajo de los 74 y 62 millones que habían reembolsado en su debut las dos primeras películas de esta serie.

"Sonic 2: La película" cayó al segundo puesto con una recaudación de 30 millones, lo que implica una disminución del 58 por ciento en la taquilla respecto a la semana anterior en la que se había alzado como el filme más visto del fin de semana.

El tercer lugar fue para "La ciudad perdida", la aventura romántica protagonizada por Sandra Bullock y Channing Tatum, con 6,5 millones, lo que eleva tu total a nivel local a unos 78,5 millones; mientras que la película independiente "Everything Everywhere All At Once" trepó al cuarto puesto con 6,2 millones, lo que implica un total acumulado de 17,6 millones.

Finalmente, "Father Stu", película protagonizada por Mark Wahlberg y Mel Gibson, tuvo un flojo estreno, al ubicarse en el quinto lugar con modestos 5 millones de dólares de recaudación.

Fuente: Télam