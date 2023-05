Sufrió un intento de femicidio en La Plata y despertó del coma de forma milagrosa: "Pudo vivir para contarlo"

Tres meses atrás, Sofía Tunno (21) se convirtió en víctima de un intento de femicidio que la dejó al borde de la muerte cuando Facundo Lemos (23), su expareja, la golpeó y luego la tomó del cuello ocasionado que caiga por un balcón de un edificio ubicado en la intersección de 1 y 44 en La Plata.

Sin embargo, la joven consiguió aferrarse a un cable, aunque eso no hizo recapacitar a Lemos, que la dejó caer, y luego se tomó un taxi para ir a pedir una ambulancia a un hospital, una actitud que rápidamente lo ubicó como sospechoso del hecho.

La joven quedó en coma por un mes en el hospital San Martín, y su madre, Guadalupe Espinosa Viale (39), contó en Telenoche que los médicos “Le decían que se haga la idea” de que ya no despertaría más, pero eso cambió con un hecho que roza lo milagroso, por las características que tuvo su recuperación.

LA MILAGROSA RECUPERACIÓN DE SOFÍA TUNNO, LA JOVEN QUE DESPERTÓ DEL COMA Y RECONOCIÓ A SU FEMICIDA

Guadalupe recordó que, la noche en la que despertó su hija, se encontraba velando por ella en el pasillo de la unidad de terapia intensiva. “No había nadie, me voy a lavar las manos y me agarran del brazo. Me asusté, y cuando miro, era una monja grande, italiana”, relató la mujer.

“Me gustaría encontrarla porque no la encontramos y eso me da escalofríos”, dijo Guadalupe, en referencia a los ribetes sobrenaturales que rodean el caso. “Me dijo de ir a rezar y yo, que no creo en nada, dije ‘bueno, recemos, cualquier cosa aceptaba en ese momento”, recordó la mujer.

Guadalupe recordó que la monja le pidió que consiguiera un pedacito de tela de la beata Clelia Merloni, fundadora de las Apóstoles del Sagrado Corazón de Jesús. “Lo tomamos con mi exsuegra, la abuela de Sofía, y rezamos las dos a la vez, y al rato de eso, Sofía empieza a recuperar sus signos vitales”, señaló, y agregó “Estuvo muerta, pudo vivir para contarlo”.

El resto es conocido: Sofía despertó y denunció que Lemos quiso asesinarla, lo cual derivó en la detención del rapero. Por suparte, Guadalupe logró reunirse al día siguiente con sor María Inés, la monjita italiana

“Lo de mi hija fue milagroso. Cuando María Inés nos pidió rezar, Sofía llevaba un mes en terapia intensiva. Todos los días nos decían que el desenlace podía ocurrir en cualquier momento. Pero después del encuentro con María Inés, Sofía empezó inmediatamente a recobrar sus signos vitales y a los dos días despertó”, contó la mamá.