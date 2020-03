Quién es "Carmela", la mujer de los audios de WhatsApp que tiene coronavirus y fue a una boda con 500 personas

En las últimas horas, la diseñadora de modas Carmela Hontou se convirtió en una de las personas más famosas de Uruguay por dos controvertidas razones: es una de las cuatro primeras víctimas del coronavirus y, en esa condición, podría haber contagiado a cientos de personas de coronavirus por no cumplir con la cuarentena al regresar de Europa.

Ocurre que la empresaria, de 57 años, llegó del viejo continente el jueves 5 de marzo y no solo hizo caso omiso a las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), sino que al otro día concurrió a un casamiento de la alta sociedad de su país, en el que había nada menos que 500 invitados. “El 22 de febrero viajé a Madrid con destino a Milán pero mis compromisos se cancelaron así que a Italia no fui, me quedé en España y después volví a Uruguay. Llegué sintiéndome bien y sin síntomas de ningún tipo. Pregunté si había alguna medida en el aeropuerto porque venía de Europa y me dijeron que no. (…) Yo no fui al casamiento mal, no tenía ningún síntoma. Yo fui súper bien”, le contó al matutino El País, aislada en su casa de Montevideo.

La noticia del contagio de la prestigiosa diseñadora corrió a la velocidad de la luz entre los asistentes a la fiesta, que comenzaron a enviarse audios de WhatsApp, que se viralizaron en cuestión de minutos en todos los países de la región. “Me contó Edgar que una las (contagiadas) de coronavirus es Carmela Hontou, la íntima amiga de Marta, que la llamó llorando desesperada. Aparte te cuento que la idiota llegó el jueves de Europa y el viernes fue al casamiento, así que contagió a un pueblo… Después hablamos, estoy histérica”, se escucha decir a una mujer al borde de un ataque de nervios en uno de los audios que, incluso, parodió el humorista Gabriel Lucero en un video viral.

“Estoy indignada, pero tan indignada con lo que hizo Carmela Hontou. Viene de Italia y se va a un casamiento. Y puede contagiar a todo el casamiento. Yo, por ejemplo, puedo estar contagiada aunque no haya ido porque estuve cuatro horas con María Elena, mi cuñada, que estuvo en el casamiento. ¿Qué? ¿Vive en un tupper?”, expresa otra mujer, enfurecida. “Llegó de Milán y en vez de quedarse en su casa como se debe (…), se fue a un casamiento donde estaba todo Carrasco, y tengo amigas que han ido y están histéricas ahora. No tendría que haber ido, se tendría que haber quedado en su casa”, dijo una tercera, un poco más moderada.

Como si todo esto fuera poco, la diseñadora también almorzó junto a su madre, de 84 años, antes de ir al casamiento. La anciana pertenece al grupo de más alto riesgo ya que la mayoría de los 5800 muertos que se han registrado hasta el momento eran adultos mayores.

El domingo 8 de marzo, Carmela empezó a sentirse mal y llamó a un médico a domicilio. “Empecé a estar ronca y pensé que no era nada, tengo problema de reflujo y lo relacioné con eso. (...) Empecé con vómitos, llamé a un médico a domicilio y me diagnosticaron broncoespasmo“, relató, telefónicamente.

“Mi médico personal me hizo los exámenes pero dieron negativo y cuando le pregunté el resultado de los exámenes del Ministerio de Salud Pública me dijo que no había sido estudiada porque no se trataba de un caso grave en base a los síntomas. (...) Le dije que no podía ser y que yo iba a exigir que me investigaran sí o sí. Ayer, de tarde, mi médico me avisó que logró que analizaran mi muestra. Hoy (por este sábado) me avisó mi médico por celular que estoy infectada y que dio positivo. El análisis se logró con la ayuda de mi medio”, dijo, y enfatizó que eso ocurrió porque ella se preocupó en que se determinara si se había contagiado o no, y que lo hizo “para cuidar a todos los uruguayos”.