La mamá de Fernando Báez Sosa habló tras la condena a los rugbiers: "Me dio paz la decisión de los jueces"

Luego de que el Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de Dolores condenara a prisión perpetua a Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Luciano Pertossi y Matías Benicelli y a 15 años de prisión a Ayrton Viollaz, Blas Cinalli y Lucas Pertossi como partícipes secundarios del asesinato de Fernando Báez Sosa, los padres de la víctima brindaron una conferencia de prensa.

En este sentido, Graciela Sosa se mostró conforme con el veredicto y señaló que siente que “Argentina y los jueces le dieron una oportunidad a mi hijo”, en referencia a que el hecho no quedó impune como era el pedido de la defensa de los rugbiers.

“Sentí un poco de paz al escuchar la sentencia. Es un paso muy importante que va a marcar un antes y un después, porque toda persona tiene derecho a divertirse y regresar sano y salvo a su casa con sus padres”, explicó Garciela.

GRACIELA, LA MAMÁ DE FERNANDO BÁEZ SOSA SE MOSTRÓ CONFORME CON LAS PENAS A LOS RUGBIERS

“Fue muy justa la decisión de los jueces. A mí me dio un poco de paz. Me siento mejor después de haber luchado casi tres años al lado de los abogados, de la prensa, de los amigos que no nos abandonaron”, dijo Graciela, que, no obstante, agregó que “esta lucha recién empieza”.

Asimismo, Graciela manifestó sus ganas de “ir a prender una vela en el santuario” que se hizo en el lugar en el que fue asesinado Fernando, aunque reveló que el día que intentó hacerlo no pudo porque la invadió un malestar.

“Trato de ser fuerte, aunque estoy destrozada por dentro. Siento que no soy la misma persona. La felicidad que tenía antes no es la misma. Fernando era todo para nosotros, nuestra alegría, nuestra lucha, teníamos proyectos y ganas que se fueron con su pérdida”, explicó.

EL DOLOR DE GRACIELA TRAS EL FALLO POR EL ASESINATO DE SU HIJO, FERNANDO BÁEZ SOSA

Graciela explicó que, pese a que la vida continúa junto a Silvino, su marido, ninguno de los dos puede volver a ver las cosas de la misma manera, y que ya no pueden reunirse a festejar junto al resto de la familia.

“Ya no tenemos fiestas, Navidades, año nuevo; un día de la madre, que una quiere escuchar un ‘Feliz día mami’ con un abrazo y un beso, o un cumpleaños en el que ya no le puedo hacer una tortita y decirle ‘Feliz cumple, hijo’”, dijo Graciela.

“Muchas cosas quedaron truncas. Es muy difícil, pero trataremos de seguir adelante con nuestra vida. Aunque sea difícil, seguiremos de pie con Silvino, recordándolo de la mejor manera como era. Era un buen hijo”, cerró Graciela, notablemente conmovida por el recuerdo de su hijo Fernando.