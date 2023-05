Laurencio Adot, Fabián Zitta y Teresa Calandra sobre las tendencias del invierno 2023: "Usar lo que tenemos"

​Ciudad estuvo presente en el Designers BA, donde dialogó con Laurencio Adot, Fabián Zitta y Teresa Calandra. Ellos nos adelantaron qué se viene para el invierno respecto a moda, y nos contaron si siguen (o no) las tendencias cuando se visten o crean sus diseños.

FABIÁN ZITTA PREFIERE CREAR LAS TENDENCIAS, ANTES QUE SEGUIRLAS

-¿Qué podemos ver en tu colección? ¿Cuáles son las tendencias en las que te inspiraste para crearla?

-Es una colección que mezcla un poco de la alta costura con el Prêt-à-Couture, con algunos brillos mezclados con cuero. Es una mezcla muy fashionista de lo que viene ahora. Se mezclan texturas entre prendas un poco más armadas, con otras más lánguidas y cancheras.

-¿Cuáles son las tendencias de la moda urbana, para este invierno?

-No hablo tanto de moda urbana o de tendencias porque, en general, busco como diseñador no seguir las tendencias, sino generarlas y crearlas yo. Esa en mi idea. Pero me parece que sigue la moda del oversize. Me parece que la moda post pandemia es más relajada, tranquila, y la gente se anima más a usar colores. Me parece que la cosa va por ahí…

LAURENCIO ADOT APUESTA A “USAR LO QUE TENGO”

-¿Cuáles son las tendencias que se vienen para este invierno?

-Viene la tendencia de “usar lo que tengo” y no comprar por comprar. Este invierno se compra lo que necesitás y no hay moda; hay tendencias. Entonces, basta con tener un buen jean, una buena camisa blanca… un vestido negro para después de las siete de la tarde, de esos de jersey que los sacás del guardarropas y te lo ponés sin necesidad de planchar.

-Mucho básico…

-Mucho básico, mucho sexy, muchas aberturas, agujeros, cut out por todos lados la verdad. Lo que importa es ser fiel a uno mismo y estar tranquilo en cuando a la moda. Este invierno hay que pasarlo y va a venir un verano más poderoso. No hay moda, sino tendencias.

-Moda a conciencia y respetando el estilo personal de cada uno… poniéndose lo que uno quiere y estando cómodo...

-Exactamente. La moda comfy… estar cómodo con uno mismo y con los demás. Acabamos de salir de la pandemia y yo creo que se usa lo que tenés ganas: algo de tu madre, vintage, de la abuela, algo nuevo que puede ser un accesorio. No tenés que estar con toda la ropa nueva. No hay moda para mí.

TERESA CALANDRA SABE LO QUE LE QUEDA BIEN

-¿Sos del estilo clásico o te gusta sumarte a las tendencias?

-Me sumo a las tendencias pero no sigo la moda. Me pongo lo que siento que me queda bien y, como la moda es tan amplia, tenés tanto para elegir… lo importante es conocerse uno mismo y saber qué te queda bien o mal. Yo soy clásica. Sobre todo me gustan los básicos… los básicos buenos que es lo más difícil de encontrar.

-Sos de las que prefiere un buen básico a tener ropa por demás…

-Soy más jugada con la ropa de noche y de cocktail. Pero, durante el día, uso camiseta negra, jean celeste, blazer…

-Respecto a los colores, ¿también preferís los neutros?

-Sí, azul marino, negro blanco. En verano, juego más con los colores porque me queda bien el colorado, el turquesa.

-¿Preferís la moda de verano o de invierno?

-¡Qué difícil! Me gusta más el invierno para vestir, pero soy “team verano”. Pero, para comprarse ropa, es más linda la de invierno.