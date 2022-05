Dream Theater en Argentina 2022: fecha, lugar y precios de entradas

Dream Theater, la banda estadounidense de metal progresivo, se presentará en el Movistar Arena de Buenos Aires, Argentina, el próximo 7 de septiembre de 2022. Conoce cuándo salen a la venta las entradas, los precios y cómo comprar.

ENTRADAS DREAM THEATER ARGENTINA 2022, PRECIOS, CUÁNDO SE VENDEN Y CÓMO COMPRAR

Las entradas ya están a la venta en movistararena.com.ar. Los precios: $4.000, $5.000, $6.000, $7.000, $8.500, $9.000, $10.000 y $12.000.

QUIÉNES SON LOS DREAM THEATER

La banda estadounidense viene de obtener un Grammy en la categoría “Mejor Interpretación de Metal”, por su canción ‘The Alien’, sencillo que pertenece al álbum de 2021 “A View From The Top Of The World”.

Considerados como los pioneros del metal progresivo, Dream Theater, ha recibido múltiples reconocimientos y ha vendido millones de copias de sus álbumes que los llevó a cosechar miles de fans alrededor del mundo, como así también ser incluidos en el Long Island Music Hall of Fame, en el año 2010.

Nominados 2 veces al GRAMMY y con millones de ventas, vienen de publicar este octubre pasado su 15º álbum de estudio, A View From The Top Of The World. Álbum con el cual obtuvieron la estatuilla a “Mejor Interpretación de Metal” en la 64ª edición de los premios Grammy.