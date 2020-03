Una abuela de 104 años hizo horas de cola y no pudo cobrar la jubilación: "Estoy sola"

Las colas se multiplican en los bancos ante el faltante de dinero en los cajeros, en plena pandemia de coronavirus en la Argentina.

Siendo una persona de riesgo por su avanzada edad, una señora de 104 años conmovió con su testimonio en Telenoche, al contar que por segunda vez no pudo cobrar la jubilación, que hizo horas y horas la cola y se fue a la pensión en la que vive sin dinero en el bolsillo, tras exponerse al contagio del virus.

"Tengo 104 años. Soy de Posadas, pero hace años que estoy acá. Estoy sola, vivo en una pensión... Estoy nerviosa, me voy con las manos vacías". G-plus

"Tengo 104 años. Estoy acá desde las 8 de la mañana (y son las 2 y media de la tarde). Esperaba algo y no hay nada. Soy de Posadas, Misiones, pero hace años que estoy acá. Estoy sola, vivo en una pensión, en Ezpeleta", dijo la abuela, inquieta y angustiada por la situación que generó lágrimas, bronca e indignación a más de una de las personas que estaban en la fila con ella.

Con la mirada triste, la señora agregó: "Siempre cobro por el cajero porque no tengo tarjeta. Y cobro siempre acá. Ahora me siento nerviosa porque tengo que volver mañana. Me voy con las manos vacías".