El exdirector de la escudería Haas, Guenther Steiner, compartió su opinión sobre el joven piloto argentino Franco Colapinto en una entrevista con Motorsport.

Steiner, conocido por su estilo directo, destacó las fortalezas y las debilidades del corredor en la temporada 2024 de la Fórmula 1.

Al principio de la nota, Steiner destacó el desempeño inicial de Colapinto: “Creo que ha habido mucho bombo alrededor de él. Para mí, ha hecho un gran trabajo en las dos o tres primeras carreras. Conducir a la par de Alex Albon es bueno. Es un buen piloto” .

Franco Colapinto y Alex Albon, de Williams, tuvieron accidentes en el GP de Brasil. (Foto: AP)

LAS FUERTES CRÍTICAS A FRANCO COLAPINTO

Sin embargo, Steiner no tardó en expresar su preocupación por la falta de consistencia del argentino en las últimas carreras: “No sé si se le ha subido a la cabeza o si se lo cree. Porque las últimas dos o tres carreras, de nuevo, no ha estado tan fantástico. Ha hecho un montón de basura y Williams es lo último que necesita”.

Franco Colapinto junto a los hinchas argentinos en el Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1. (Foto: EFE)

Steiner lanzó una declaración impactante al insinuar que Williams ya habría negociado la salida de Colapinto a otro equipo: “Te ‘levantan’ cuando tienes una buena actuación. Hay que lidiar con eso y también con él como equipo. Ya lo han vendido a otro equipo por no sé cuántos millones” .

Franco Colapinto junto a su mamá (Foto: Instagram)

Pese a sus críticas, Steiner intentó comprender al joven piloto: “Con un piloto joven que nunca ha estado en la Fórmula 1, puede que no sea capaz de procesar eso adecuadamente” .

LA PRÓXIMA CARRERA DE FRANCO COLAPINTO

Franco Colapinto buscará demostrar su valía en el Gran Premio de Qatar. Este es el calendario del evento:

Viernes 29/11

10.30 hs: práctica libre.

14.30 hs: clasificación Sprint.



Sábado 30/11

11:00 hs: Carrera Sprint

15:00 hs: Clasificación para el GP.



Domingo 1/12

13 hs: GP de Qatar.

DÓNDE VER EN VIVO A FRANCO COLAPINTO EN EL GP DE QATAR

El evento podrá verse en vivo por Fox Sports y la plataforma de streaming Disney+.