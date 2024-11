A un mes de que termine el año, Fernando Burlando, reconocido abogado, se lanza como candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires. Mediante su primer spot de campaña, un video que publicó en Instagram, criticó al presidente Javier Milei y defendió a la vicepresidenta, Victoria Villarruel.

“Quiero decirle a los argentinos que he decidido ser candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires en las elecciones legislativas del año 2025. Cuando se lo conté a mis amigos, a mi familia, a mis afectos, me preguntaron para qué. Para qué meterme en esa mugre, en ese barro de la política, si estoy tranquilo, reconocido profesionalmente y no tengo mayores apremios económicos...”.

Fernando se lanza como candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires.

“Y mi respuesta fue ‘precisamente por eso’. Porque no puedo seguir contemplando una realidad que duele y que lastima, la realidad de una provincia enormemente rica por su extensión, por sus campos, por sus industrias y por su gente. Y al mismo tiempo, enormemente carenciada y pobre, acorralada por la inseguridad, la pobreza, el desempleo, el narcotráfico, como lo está nuestro querido país”, expresó, contundente.

FERNANDO BURLANDO APUNTÓ CONTRA JAVIER MILEI

En su clip, Fernando Burlando apuntó contra las promesas de Javier Milei antes de resultar presidente y se posicionó a favor de la vicepresidenta, Victoria Villarruel.

“Nos hablaron tanto de la casta y del ajuste que iban a pagar ellos, pero lo está pagando la gente, la clase media, los trabajadores, el comerciante, los jubilados y los más humildes. Nos dijeron que si ganaban las elecciones, no iba a haber más casta en el gobierno. Lamento decirles que, nuevamente, nos mintieron. Seguimos esperando lo nuevo y lo puro de la propuesta libertaria”, sentenció en su video, al que tituló “por una Argentina para todos”.

Sin embargo, su equipo estará encabezado por Julio Serna, quien fuera armador nacional de la campaña presidencial de Milei el año pasado, quien rompió con La Libertad Avanza el 8 de noviembre de 2023.