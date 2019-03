Los que siguen a Yanina Latorre en las redes sociales lo saben, la panelista es muy unida a su familia. A través de Instagram, comparte los tiernos momentos que comparte junto a su hija, Lola, su hijo, Dieguito, y si marido, Diego. Si bien los hijos de Yanina son adolescentes, pasan mucho tiempo con su mamá y siempre le dedican públicamente tiernas palabras.

A diferencia de Lola, Dieguito tiene un perfil más bajo. Sin embargo, tuvo una emotiva actitud que lo puso en el centro de la escena. El joven se hizo su primer tatuaje y eligió un diseño muy especial. ¿Qué se tatuó? Las palabras "mamá" y "abu" en la parte interna de la muñeca.

Muy emocionada por el gesto de su hijo, la panelista de LAM compartió a través de sus redes sociales las fotos del tatuaje y expresó su sentir: "El mejor regalo del mundo me lo hizo mi hijo, no me entra tanto amor en el cuerpo. Siempre digo que primero soy madre y después persona".