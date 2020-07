El tapabocas más caro del mundo es de oro puro

Shankar Kurade, un empresario dedicado a la construcción y oriundo del distrito indio de Pune se hizo fabricar una mascarilla de oro para usarla en medio de la pandemia de coronavirus. A pesar de que el lujoso tapabocas tiene un valor de 289.000 rupias (unos 3.870 dólares), su excéntrico propietario parece no estar seguro de su eficacia.

“Es una pequeña máscara con orificios diminutos que me permiten respirar”, dijo el hombre a la agencia AFP y agregó: “No estoy seguro de que pueda ser efectivo para protegerme del coronavirus, pero para eso estoy tomando otras precauciones”.

Después de Estados Unidos y Brasil, India es el tercer país con mayor número de infectados de Covid-19 en todo el mundo, con 743.481 contagios, 20.653 muertes y 457.045 recuperados. Así lo informan los últimos datos de la Universidad Johns Hopkins.

"La idea de hacer una máscara de oro me vino a la mente cuando vi a un hombre con una máscara de plata. Como me encanta el oro y uso cadenas y anillos de oro, pensé: '¿por qué no usar una máscara de oro?' y le pedí a un joyero local que me hiciera una", explicó el empresario indio.

Su lujoso accesorio tuvo gran repercusión: “La gente se asombra cuando me ve usando el tapabocas de oro en los mercados. Algunos me piden selfies”, comentó el hombre.

Businessman Shankar Kurhade wears a facemask made of gold and being worth around 290,000 rupees (US$ 4,000) amid concerns over the COVID-19 coronavirus outbreak, in Pune on July 4, 2020. 📸Sanket WANKHADE / @AFP pic.twitter.com/Inl0kXQ87Z