Sol Pérez contó que no iría a LAM porque le "faltaron el respeto": la contundente respuesta de Ángel de Brito

Fiel a su estilo, Sol Pérez se mostró contundente al hablar de su malestar con Los Ángeles de la Mañana. ¿Por qué no volvería a ir como invitada al programa que conduce Ángel de Brito? Según la modelo, en LAM le "faltaron el respeto" y se sentiría incómoda charlando con las "angelitas".

Al escuchar las fuertes declaraciones de Sol en El Show del Espectáculo, el ciclo radial de Ulises Jaitt y Gastón Samá en Radio UrbanaBA, Ángel no dudó en aclarar los tantos a través de Twitter. "No está invitada", escribió, contundente.

"Hay límites. Se me puso en un lugar muy feo, pusieron palabras que nunca dije y hay cosas que no van. Me dijeron inadaptada social, que a mi familia hay que ponerla en una jaula. Yo me retroalimento sola. No necesito bardear a nadie para estar en un portal. No voy a dar nombres porque no me sirve", expresó Sol en la nota.

Además, añadió: "No me iría a sentar a un programa donde personas hablan así de mí, pero no me refiero a Ángel de Brito. No iría a un programa donde se me faltó el respeto", haciendo referencia a las panelistas.

