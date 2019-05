Que Cande Molfese (28) es un boom en las redes sociales no es una novedad. Lo que no se sabía, y que confesó en revista Gente, es que cada una de las fotos que comparte tiene, de alguna manera, un concienzudo "estudio" por detrás. "Admito que chequeo las estadísticas de cada posteo para ver qué fotos garpan más y analizar por qué", respondió la actriz a la pregunta de qué nivel de ansiedad le genera cada vez que pasa un nuevo millón de seguidores (tiene cuatro millones y medio en Instagram).

"Por ejemplo, sé que funcionan bien las que estoy cono con mis sobrinos, y las que estoy más sensual y más mujer, menos teen", explicó.

Cada día más lejos de su imagen adolescente que la hizo famosa en la serie de, la joven asegura que no le da nada de pudor mostrar su lado sensual, sino todo lo contrario: "Me encanta, porque no soy acomplejada: estoy contenta con lo que soy".

Este año su agenda está repleta de proyectos, como la obra de teatro, donde comparte escenario con. Además, adelanta que para julio o agosto la espera una propuesta de, aún por cerrar. "Sólo diré que viene por el lado de la conducción y que estoy segura de que la va a romper. Siento que este año en lo laboral va a ser muy positivo para mí, porque incluye mis dos patas: la conducción y la actuación", añade.

¡Bien por ella!