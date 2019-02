Ni bien cumplió 18, la hija que Andrea del Boca tuvo con Ricardo Biasotti, Anna Chiara, contó su historia en diálogo con la revista Caras. La adolescente reivindicó los cuidados de su mamá y defenestró a su papá, contando lo mal que la pasaba las pocas veces que estaba con él.

Tras el fuerte descargo de la joven, Biasotti salió al cruce en diálogo con el programa radial Polino Auténtico. El hombre le mandó un audio a su ex, Amalia Granata, con la que se lleva muy bien. La periodista, que forma parte del ciclo, no dudó en ponerlo al aire.

"Estoy bien aunque muy triste por mi hija, algo que les pasaría a cualquier padre en mi lugar. Vos sabés muy bien que fue algo que predije hace mucho tiempo, y fue por lo que luché: proteger su intimidad mientras que fuera menor y ser un padre presente. El resto es un capítulo más de lo que me tocó vivir con esta señora (por Andrea del Boca)", se escucha decir al hombre.

Anna había denunciado públicamente: “Hay distintos tipos de abuso, está el físico, el mental, el verbal, el sexual o el psicológico. Cuando estaba con él no me sentía respetada, no me sentía en mi casa, no me sentía querida”.

Un enfrentamiento que parece no tener fin...