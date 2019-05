Toda gran historia de amor tiene un comienzo, y el de Tefi Russo (32) y el Pollo Álvarez (36) es digno de una comedia romántica. Como en las clásicas películas de Hollywood, la duda también asaltó a Tefi en un inicio y así lo reveló en una dulce carta que subió a Instagram para el cumpleaños de su novio.

"Hubieras preferido una foto donde estés potro, pero así te veo yo, preparándote el mate de todas las mañana. Y estás así, paradito, siendo parte de mí. Las vueltas de la vida, las escupidas para arriba que caen directo para sorprendernos. Los prejuicios, los miedos. Los 'nunca'... 'Nunca más volvería a casarme', 'nunca más volvería a ser mamá'... Así me conociste. Y así me mantuve un tiempo largo", comenzó la carta abierta de la conocida cocinera.

"Cuando no lograba sacarte la ficha y volvía de esos primeros encuentros a decirle a mis amigas: 'Mmm... No sé, no me convence, hay algo que no me hace sentir cómoda, algo que no me cierra'. ¡Qué salame! No me daba cuenta de que no eras vos: era yo. Terca como una mula, sin permitirme conocerte de verdad", continuó, sincera.

"Enfocada en los planes que tenía, que muy lejos estaban de los planes a los que nos estamos embarcando hoy. Fuiste persistente desde día uno, seguro con lo que nos iba a pasar. Lo viste mucho antes que yo y los dos nos quedamos al lado del otro. Nos hicimos tan sólidos y tan compañeros, que sentimos que nada nos va a romper", siguió, emocionada.

"Sos de buen corazón, profesional al borde de la locura, querible, un gran anfitrión; intenso y ansioso. Querés a mi gente como si fuera la tuya, querés a mi hija con tanto amor. Querés a tu familia como pocos. Sos culposo y tan vulnerable a cuestiones que cargás y vas a seguir cargando. Sos el cumpleañero que se merece mucho más que tres deseos. ¡Feliz cumple, mi amor! Te amo", concluyó, Tefi.

¡Una dulce!