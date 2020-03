El niño que para su cumpleaños número siete, tuvo el regalo que más esperaba: una lección de amor

La madre del niño publicó un tierno video donde el niño recibía el regalo que tanto esperaba. Una paleta de maquillaje y un set de brochas de su ídolo James Charles, youtuber de belleza y maquillaje. Su reacción recorrió el mundo, muchos usuarios se enternecieron con la reacción del niño y celebraron el obsequio.

My boy turned 7 today and all he wanted was a makeup palette 🖤 @jamescharles #jamescharles #morphexjamescharles @MorpheBrushes pic.twitter.com/4nbX3U2Qgq