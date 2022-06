Esta mujer ucraniana graba sus acrobacias en el aire

Voronova Yulia, una ucraniana de 31 años residente en Alemania, ha sorprendido a las redes sociales compartiendo algunas de sus acrobacias durante sus ejercicios de paracaidismo, práctica de la que se enamoró hace seis años y de la que comparte imágenes grabadas por sus compañeros paracaidistas.

Voronova, originaria de Donetsk, en el este de Ucrania, tuvo su primera experiencia en el paracaidismo en 2016, cuando realizó un salto en tándem por su cumpleaños. Desde entonces, está completamente enganchada: ""Me di cuenta de que esto es exactamente lo que quiero hacer toda mi vida y durante seis años he estado en este maravilloso deporte. Me impresionan los vuelos en las nubes. Todo alrededor es blanco como la nieve, como si te encontraras en el vacío total. Es tan inusual que es imposible encontrar algo similar en la tierra"

La tranquilidad y la elegancia con la que Voronova realiza sus saltos y acrobacias en el aire, a miles de metros del suelo, ha cautivado a las redes sociales, que la han convertido en un fenómeno viral.

Fuente EP.